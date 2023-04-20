Почему до сих пор не развелись: Капаклы рассказал о своих отношениях с Африкантовой

История скандального расставания звезд «Дома-2» Марины Африкантовой с Романом Капаклы все еще далека от финала. Бывшие возлюбленные сначала публично обменивались мнениями в своих блогах, затем стали транслировать успешную жизнь без своей второй половины — словно и не были никогда вместе. Марина развлекалась с подругами, а ее неверный муж вовсю крутил роман с Таней Мусульбес, которая и явилась причиной его разрыва с супругой.

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В какой-то момент Капаклы опомнился и попытался поговорить с обиженной Африкантовой, но та его немедленно заблокировала. Поэтому у бывшей пары пока никак не получается поставить точку.