Почему до сих пор не развелись: Капаклы рассказал о своих отношениях с Африкантовой

История скандального расставания звезд «Дома-2» Марины Африкантовой с Романом Капаклы все еще далека от финала. Бывшие возлюбленные сначала публично обменивались мнениями в своих блогах, затем стали транслировать успешную жизнь без своей второй половины — словно и не были никогда вместе. Марина развлекалась с подругами, а ее неверный муж вовсю крутил роман с Таней Мусульбес, которая и явилась причиной его разрыва с супругой.
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В какой-то момент Капаклы опомнился и попытался поговорить с обиженной Африкантовой, но та его немедленно заблокировала. Поэтому у бывшей пары пока никак не получается поставить точку.
А недавно Роман рассказал в соцсети о том, что фактически уже давно не считает себя женатым. Он очень неохотно говорил о ситуации и отметил, что это его последний публичный комментарий на эту тему.
«Фактически мы не муж и жена. Практически есть бумажная бюрократия, которую нужно пройти. Со стороны бывшей супруги вроде были какие-то действия: она транслировала в сторисах, что подала на Госуслугах… У меня никаких уведомлений нет ни на почте, ни на Госуслугах.
Я подтвердить ничего не могу, потому что ничего, собственно, нет. Попросил скан свидетельства, чтобы сделать это самостоятельно, но его я не получил до сих пор. Поэтому по приезду в Россию этим вопросом я займусь как можно быстрее. И в максимально сжатые и быстрые сроки, собственно, бумажную эту бюрократию мы пройдем. И все», — рассказал Роман.