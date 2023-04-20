Трижды отец: в семье комика Ильи Соболева произошло пополнение

В семье Соболевых теперь трое детей. Младший наследник появился на свет 20 апреля. Об этом стало известно от жены артиста: Наталья Соболева сообщила в своем блоге о том, что роды прошли хорошо, но обо всех подробностях она расскажет завтра.
«Все прошло хорошо. Спасибо суперкоманде. Все подробности завтра. Главное, что родила. И он сладкий такой, смотрю все, не усну», — умиляется Наталья.
Напомним, Илья и Наталья поженились еще в 2011 году. Пара уже воспитывала двух дочерей, когда появилась информация о новой беременности. Девочек зовут София и Ева, а имя новорожденного мальчика пока неизвестно.
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