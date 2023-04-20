Трижды отец: в семье комика Ильи Соболева произошло пополнение

В семье Соболевых теперь трое детей. Младший наследник появился на свет 20 апреля. Об этом стало известно от жены артиста: Наталья Соболева сообщила в своем блоге о том, что роды прошли хорошо, но обо всех подробностях она расскажет завтра.

«Все прошло хорошо. Спасибо суперкоманде. Все подробности завтра. Главное, что родила. И он сладкий такой, смотрю все, не усну», — умиляется Наталья.