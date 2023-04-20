Выходные дни в мае 2023: в Минтруде рассказали, когда россияне будут отдыхать

Россиян ждут длинные выходные в мае. Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных дней.

«Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая», — цитирует работников министерства канал 360.

Итак, «шашлычный сезон» начнется с длинных выходных: россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая. Первая рабочая неделя в мае получится короткой, но вторая – еще короче. Потому что отдых в честь Дня Победы продлится с 6 по 9 мая. Всего в последний весенний месяц в России будет 11 выходных.