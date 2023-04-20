Папа римский подарил королю Карлу III щепки от креста, на котором был распят Иисус Христос

Папа римский Франциск сделал новому королю Великобритании Карлу III значимый подарок, перед его коронацией, запланированной на 6 мая.
Понтифик благословил правителя «святым даром» — двумя щепками деревянного креста, на котором якобы был распят Иисус Христос более двух тысяч лет назад. Сохраненные фрагменты святыни 0,5 и 1 см длиной будут вставлены в большой серебряный Уэльский крест, который возглавит коронационное шествие.
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Как пишет британское издание The Times, эти две щепки являются «личным коронационным подарком» папы римского новому королю.
«Это чрезвычайно важно. Удивительно, что король смог обрести благосклонность Ватикана, и в результате этих очень хороших отношений папа Франциск согласился подарить эти маленькие фрагменты святого креста», — цитирует газета архиепископа Уэльского Эндрю Джона.
Напомним, что большинство британцев являются по вере протестантами, доля католиков составляет около 15%. Но у Карла III, как мы видим, хорошие отношения с Римской католической церковью.