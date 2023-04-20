Папа римский подарил королю Карлу III щепки от креста, на котором был распят Иисус Христос

Папа римский Франциск сделал новому королю Великобритании Карлу III значимый подарок, перед его коронацией, запланированной на 6 мая.

Понтифик благословил правителя «святым даром» — двумя щепками деревянного креста, на котором якобы был распят Иисус Христос более двух тысяч лет назад. Сохраненные фрагменты святыни 0,5 и 1 см длиной будут вставлены в большой серебряный Уэльский крест, который возглавит коронационное шествие.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».