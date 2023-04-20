«Тусуются вместе каждую неделю»: инсайдер рассказал об отношениях Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

В мире западных звезд настоящая бомба! Фанаты в шоке, а пресса ищет любые доказательства того, что популярный 27-летний актер Тимоти Шаламе начал встречаться со светской львицей из семейства Кардашьян, 25-летней моделью Кайли Дженнер. Якобы их несколько раз видели в непринужденной обстановке, очень похожей на свидание.

Источники, близкие к звездам, подтверждают журналистам, что две знаменитости действительно регулярно встречаются, но о романе речи пока не идет.

«Они тусуются каждую неделю, но это не серьезно, — говорит инсайдер издание People. — Она узнает его. Кайли весело проводит время. После многих лет отношений с Трэвисом Скоттом она просто хочет встречаться без какого-либо давления».

Источник утверждает, что Дженнер и Шаламе познакомились в начале 2023 года на светском мероприятии в Европе. У них нашлись общие темы для разговора, к тому же молодой актер весьма «веселый и очаровательный».

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