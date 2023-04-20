Самбурская обнажила прелести в свадебном салоне: в отражении видно все

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По возвращении домой Самбурская сразу приступила к работе. Накануне она отправилась на примерку в свадебный салон. И показала кадры оттуда. Стоя перед зеркалом в черном наряде с длинным шлейфом, Настасья выставила прелести напоказ: оголила ножку до самого бедра, спину и плечи. в отражении на актрису смотрела настоящая дива в черном.