Самбурская обнажила прелести в свадебном салоне: в отражении видно все

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская вернулась из продолжительного отпуска. Провела она его в Дубае, а затем переместилась на Бали, где в уединении и тишине восстанавливалась и загорала.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
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По возвращении домой Самбурская сразу приступила к работе. Накануне она отправилась на примерку в свадебный салон. И показала кадры оттуда. Стоя перед зеркалом в черном наряде с длинным шлейфом, Настасья выставила прелести напоказ: оголила ножку до самого бедра, спину и плечи. в отражении на актрису смотрела настоящая дива в черном.