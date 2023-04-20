Новости шоу-бизнеса: Галкин* вернулся в семью, на «Кто хочет стать миллионером?» новый ведущий, сбежавший Белый не хочет отказываться от наград

На «Кто хочет стать миллионером?» новый ведущий

Нового ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» готовятся представить на Первом канале. После годичного перерыва передача возвращается в эфир, но Дмитрия Диброва заменят. Сейчас решается – это будет либо Лариса Гузеева, либо Юлианна Караулова.

Дочь Волочковой привела бойфренда в дом

Анастасия Волочкова рассказала, что ее 17-летняя дочка Ариадна привела в дом своего бойфренда. Балерина не возражала, а взяла и оставила их у себя на ночь.

Белый не собирается отказываться от наград

Анатолий Белый сбежал из России в Израиль и не раз оскандалился своими признаниями о стране, в которой прославился и награды от которой получил. Например, ему присудили звание Заслуженного артиста РФ, но он не захотел от него отказываться.

Галкин* вернулся к Пугачевой

Алла Пугачева, наконец, возрадовалась: муж к ней вернулся спустя месяц разлуки. Максим Галкин* колесил по миру в попытках заработать и теперь ненадолго заглянул к семье в Израиль. Первым делом звезды показали воссоединение в своем микроблоге – чтобы все видели, что у них все хорошо.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.