«Предложил пойти к психологу»: выгнанный из дома Мондезир пожаловался на Ефременкову

Звезды «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир уже месяц живут раздельно. Пара объявила о разрыве, и теперь они порознь воспитывают шестимесячных близнецов. Подписчики в Сети переживают за семью и надеются, что пара воссоединится.

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Однако, Мондезир уверяет, что как прежде уже не будет. Он пожаловался на бывшую пассию, что она не хочет спасать отношения. Ведь около месяца назад он предлагал ей все сохранить, потому что любит ее и хочет быть вместе.