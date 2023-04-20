Каролина Севастьянова упаковала бюст без белья в белый топ: весь Дубай ахнул

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, героиня шоу «Звезды в Африке» Каролина Севастьянова продолжает свой отдых в Дубае. Красотка активно ведет микроблог в Сети, и поклонники могут наблюдать за ее передвижениями, оценивать наряды и видеть, что есть красотка на ужин.

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На этот раз Севастьянова представила на суд публики свой новый аутфит. Она упаковала пышный бюст в белый топ без бюстгальтера, на бедра натянула юбку миди с драпировкой спереди. Весь Дубай ахнул при виде такой элегантной красотки со сногсшибательной фигурой, накинувшей на плечи белоснежный жакетик.