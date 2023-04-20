Юлия Ефимова в декольте до пояса показала запретное: посреди поля присела в цветах

Пловчиха Юлия Ефимова давно живет в САШ, куда уезжала ради карьеры. Но теперь спорт в прошлом, и чемпионка наслаждается своей беззаботной жизнью в другой стране. Встречи с друзьями, поездки к океану или в горы – в насыщенной череде событий, судя по всему, нет места бассейну.

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На этот раз красотка Ефимова отправилась на прогулку в маковые поля. Ковер из ярких цветов вдохновил звезду на фотосессию, она нарядилась в красивое платье и позировала на фоне бесконечного полотна маковых огоньков.

Расположившись на земле, Ефимова сверкнула красивым декольте – разрез до талии подчеркнул прелести спортсменки и взбудоражил фанатов. Фото пловчиха поместила в соцсети, порадовав публику.