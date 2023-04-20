Озорная Наташа Королева показала аппетитную фигуру в купальнике: подсолнухи всем на зависть!

Исполнительница хитов «Подсолнухи» и «Ласточка» Наташа Королева улетела в долгожданный отпуск. Вместе с мужем Сергеем Глушко они отправились на Мальдивы, откуда уже успели порадовать поклонников снимками с пляжа.

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Первым делом Королева поспешила щегольнуть красотой своей фигуры, а заодно показать, какие купальники она создала в паре с российским дизайнером и подругой Аникой Керимовой. Таких «подсолнухов» у нее еще не было: монокини с открытой грудью и желтыми цветами красиво подчеркнул фигуру звезды. Люди в Сети ахнули, увидев, какой озорной и яркой стала артистка в этом наряде. А подписчицы сразу же захотели себе такой же купальный костюм с подсолнухами.