Обходится без матери: забравший у Ефременковой одного близнеца Мондезир показал, как заботится о нем

Ночью папа кладет спать малыша с собой. Для безопасности крохи он отгораживает его специальной подушкой, и получается своего рода колыбелька. Малышу, судя по всему, нравится так. «Как в старые добрые времена», - подчеркнул Мондезир, когда показывал селфи с сынишкой.

«Вы бы видели его улыбку! Он просто Мистер Улыбашка!» - заинтриговал отец.

Также Мондезир уже вовсю вводит прикорм крохе и рассказывает, что из этого выходит. Мальчик уплетает кабачок за обе щеки. И счастливый отец не может нарадоваться этому.