Обходится без матери: забравший у Ефременковой одного близнеца Мондезир показал, как заботится о нем

Бывший бойфренд Юлии Ефременковой и отец ее близнецов Мондезир показал, как живет с одним из сыновей. Его, напомним, заботливый папа забрал у мамы и теперь сам занимается его взращиванием. И по наблюдениям подписчиков, о таком отце, как Мондезир, можно мечтать.
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Мондезир с сыном. Фото:соцсети
Ночью папа кладет спать малыша с собой. Для безопасности крохи он отгораживает его специальной подушкой, и получается своего рода колыбелька. Малышу, судя по всему, нравится так. «Как в старые добрые времена», - подчеркнул Мондезир, когда показывал селфи с сынишкой.
«Вы бы видели его улыбку! Он просто Мистер Улыбашка!» - заинтриговал отец.
Также Мондезир уже вовсю вводит прикорм крохе и рассказывает, что из этого выходит. Мальчик уплетает кабачок за обе щеки. И счастливый отец не может нарадоваться этому.
Мондезир с сыном. Фото: соцсети