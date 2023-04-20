Бесштанная Рудова раздвинула ноги в ванной: упругие бедра показывает, хвастается

Актриса Наталья Рудова часто делится секретами своей красоты. Девушка многое в уходе за собой делает в домашних условиях, и проверенные лайфхаки раскрывает подписчикам.

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На этот раз Рудова раскрыла, в чем секрет ее гладкой и увлажненной кожи. По ее признанию, все дело в правильно подобранном средстве. Оно должно не просто увлажнять на один раз, а оберегать от сухости надолго. И продемонстрировала, каким баттером пользуется сама. При этом, находясь в ванной без штанов, красотка без капли стеснения раздвинула ноги и закинула одну повыше, чтобы показать, как втирает в свои упругие бедра чудо-средство. Люди тут же осыпали звезду комплиментами и обзавидовались ее смелости и трудолюбию.