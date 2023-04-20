Гимнастка Мамун отказалась от бюстгальтера ради соблазнительного декольте: когда есть что показать

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в Рио-2016 Маргарита Мамун, которую поклонники предпочитают именовать «Бенгальской тигрицей», карьеру завершила немногим позже своего бразильского триумфа. Но по сей день пребывает в отличной форме. фигуре и грациозности красотки можно лишь позавидовать.

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Маргарита знает, как подчеркнуть достоинства своей фигуры, и на этот раз выбрала трендовое платье с вырезом под грудью. Бюстгальтера на ней не оказалось, поскольку такое соблазнительное декольте с прорезями не подразумевает ничего лишнего. Селфи Мамун вызвало бурную реакцию у подписчиков в Сети.