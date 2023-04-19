Без макияжа и укладки: Ольга Бузова в тугом корсете-бюстье блеснула «сочным» декольте в ресторане

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она регулярно появляется на публике в броских нарядах. В свои 37 лет артистка старается следить за фигурой. Однако порой ее подозревают в беременности. О личной жизни телеведущая говорит редко, но недавно похвасталась роскошным кольцом с бриллиантом.
На этот раз Ольга решила провести вечер в ресторане. Она отправилась в одно из популярных столичных заведений. Артистка отказалась от макияжа и не стала делать укладку. Она облачилась в белые брюки и черный корсет-бандо с глубоким декольте. Бузова оголила свою налившуюся грудь. Она покрасовалась за столиком перед камерой.
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Поклонники были удивлены тому, как выглядит Оля. Многие отметили, что без макияжа она сразу смотрится моложе. Другие обратили внимание, что формы артистки стали пышнее. «Какая красотка», «Ох, что то-то декольте очень смелое», «Вот это наряд», «Без макияжа вообще другой человек», «Ой, какие формы», — стали писать подписчики.