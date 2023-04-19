Без макияжа и укладки: Ольга Бузова в тугом корсете-бюстье блеснула «сочным» декольте в ресторане

На этот раз Ольга решила провести вечер в ресторане. Она отправилась в одно из популярных столичных заведений. Артистка отказалась от макияжа и не стала делать укладку. Она облачилась в белые брюки и черный корсет-бандо с глубоким декольте. Бузова оголила свою налившуюся грудь. Она покрасовалась за столиком перед камерой.

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