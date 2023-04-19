«Мои малыши любят перелеты»: Нюша поделилась умилительными фото с дочкой и сыном

Нюша больше 15 лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Однако после свадьбы с Игорем Сивовым певица стала реже выступать. Она родила дочку Серафиму-Симбу, а потом и сына Саффрона. Лишь недавно артистка стала активно возвращаться в форму. Она прилетала в Москву, а потом вернулась в Дубай, где живет уже год.
На этот раз Нюша поделилась кадрами, которые были сделаны в самолете. Она предстала с сыном, который сидел на ее коленках. А Симба разместилась в своем кресле. Малышка была облачена в красный спортивный костюм. У нее были наушники и игрушка. Певица старалась не дать заскучать Саффрону.
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Нюша с детьми. Фото: соцсети звезды
«Вы мне очень часто задаете вопросы на тему того, как у меня получается совмещать поездки и проводить время с детьми… Так вот я частенько совмещаю. Мы путешествуем вместе, и я с удовольствием беру их с собой.
В этом плане, я считаю, что дети приходят к родителям с пониманием в какую семью они идут. И конечно, я мама, у которой тысячи дел и задач. Мои дети потенциально готовы к перелетам, и многозадачны.
Но тут я в поисках определенного баланса, возить их каждый день тоже крайность… В целом мои малыши любят перелеты, у нас есть сноровка и опыт менять памперс на ходу. И также в помощь няня, а еще, всегда берем с собой всевозможные любимые игрушки для того чтобы им было комфортно и нескучно», – рассказала звезда.
Нюша с детьми. Фото: соцсети звезды