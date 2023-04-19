«Мои малыши любят перелеты»: Нюша поделилась умилительными фото с дочкой и сыном

«Вы мне очень часто задаете вопросы на тему того, как у меня получается совмещать поездки и проводить время с детьми… Так вот я частенько совмещаю. Мы путешествуем вместе, и я с удовольствием беру их с собой.

В этом плане, я считаю, что дети приходят к родителям с пониманием в какую семью они идут. И конечно, я мама, у которой тысячи дел и задач. Мои дети потенциально готовы к перелетам, и многозадачны.

Но тут я в поисках определенного баланса, возить их каждый день тоже крайность… В целом мои малыши любят перелеты, у нас есть сноровка и опыт менять памперс на ходу. И также в помощь няня, а еще, всегда берем с собой всевозможные любимые игрушки для того чтобы им было комфортно и нескучно», – рассказала звезда.