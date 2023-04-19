«Не знаю, чтобы я делала без поддержки Паши»: беременная Брутян расплылась в улыбке, получив подарок от Прилучного

Зепюр Брутян длительное время стоит карьеру актрисы. Она снялась в сериале «В клетке», где познакомилась с Павлом Прилучным. Никто не ожидал, что спустя несколько лет они увидятся, влюбятся и сыграют свадьбу. Пара часто выходит в свет. А не так давно супруги объявили, что ждут пополнения в семье.
Обычно Павел постоянно находится на съемках. Он активно работает в нескольких проектах. Однако актер не перестает радовать жену. Он регулярно делает ей подарки. Недавно пара устроила шопинг, купив наряды для будущего малыша.
А 19 апреля Прилучный пришел с букетом цветов. Зепюр в силуэтном платье расплылась в улыбке. Она сразу стала распаковывать цветы и ставить в вазу. А Павел заботливо налил воды для букета. Брутян не скрыла живот, который стал огромным.
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«Многие в комментариях писали, что самое главное – это поддержка любимого. И я с вами соглашусь! Это действительно так! Я не знаю, чтобы я делала без поддержки, внимания и заботы Паши! Счастливая мама – счастливый ребенок! А папа вдвойне счастливый!», – поделилась она.