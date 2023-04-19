«Не знаю, чтобы я делала без поддержки Паши»: беременная Брутян расплылась в улыбке, получив подарок от Прилучного

Обычно Павел постоянно находится на съемках. Он активно работает в нескольких проектах. Однако актер не перестает радовать жену. Он регулярно делает ей подарки. Недавно пара устроила шопинг, купив наряды для будущего малыша.

А 19 апреля Прилучный пришел с букетом цветов. Зепюр в силуэтном платье расплылась в улыбке. Она сразу стала распаковывать цветы и ставить в вазу. А Павел заботливо налил воды для букета. Брутян не скрыла живот, который стал огромным.

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