Севастьянова в платье с дерзким вырезом не скрыла округлые полушария груди: взбудоражила парней

Каролина Севастьянова уже давно не участвует в соревнованиях. Она была художественной гимнасткой и завоевала большое количество наград. Примечательно, что после Олимпийских игр Каролина завершила карьеру. При этом она продолжает держать себя в форме. Звезда много путешествует и всегда предстает в женственных нарядах.
Недавно Каролина улетела в Дубай. Она проводит время с подругами. Гимнастка заверила, что у нее появился возлюбленный, но его имя чемпионка не раскрыла. На этот раз она выложила видео, на котором покрасовалась в ярком платье с декольте. Севастьянова засветила округлые полушария груди без лифчика.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Она получила множество комплиментов. Гимнастка взбудоражила парней.
«Какая красотка», «Вот это декольте», «Как соблазнительно выглядит ваше декольте», «Всегда само очарование», «Такой фигурке только позавидовать», — стали писать подписчики.