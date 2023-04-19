Севастьянова в платье с дерзким вырезом не скрыла округлые полушария груди: взбудоражила парней

Недавно Каролина улетела в Дубай. Она проводит время с подругами. Гимнастка заверила, что у нее появился возлюбленный, но его имя чемпионка не раскрыла. На этот раз она выложила видео, на котором покрасовалась в ярком платье с декольте. Севастьянова засветила округлые полушария груди без лифчика.

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