Протертый затылок, длинные реснички: экс-бойфренд Ефременковой показал одного из сыновей-близнецов — пытается ползать

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир разъехались через несколько месяцев после того, как родились их сыновья-близнецы.
Теперь папа мальчиков приходит, чтобы погулять с грудничками, и периодически берет к себе домой то одного, то другого сына. Мондезир — прекрасный и заботливый отец. Он справляется с детьми не хуже мамы.
На этот раз он показал одного из малышей, когда тот лежал на животике, делая попытку ползти.
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«У нас самолетик пошел или вертолетик. Очень мы любим это дело, хотим уже ползать скорее. Да, котенок? Да, сынок? Куда ты ползешь? Давай рассказывай», — разговаривал Мондезир за кадром с малышом.
На видео заметно, что мальчика пухлые щечки и длинные реснички. Затылочек протерты, как и у всех детей грудного возраста.
Один из сыновей-близнецов Юлии Ефременковой и Мондезира. Фото: скрин соцсети
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября. Мальчикам через пару дней исполнится семь месяцев. В маленький день рождения детей Ефременкова и Мондезир раскроют их имена.