Протертый затылок, длинные реснички: экс-бойфренд Ефременковой показал одного из сыновей-близнецов — пытается ползать

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир разъехались через несколько месяцев после того, как родились их сыновья-близнецы.

Теперь папа мальчиков приходит, чтобы погулять с грудничками, и периодически берет к себе домой то одного, то другого сына. Мондезир — прекрасный и заботливый отец. Он справляется с детьми не хуже мамы.

На этот раз он показал одного из малышей, когда тот лежал на животике, делая попытку ползти.

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