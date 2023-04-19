Протертый затылок, длинные реснички: экс-бойфренд Ефременковой показал одного из сыновей-близнецов — пытается ползать

Юлия Ефременкова и Мондезир

Юлия Ефременкова и Мондезир. Фото: соцсети

Экс-участник «Дома-2» Мондезир рассказал о том, что любит делать малыш.

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир разъехались через несколько месяцев после того, как родились их сыновья-близнецы.

Теперь папа мальчиков приходит, чтобы погулять с грудничками, и периодически берет к себе домой то одного, то другого сына. Мондезир — прекрасный и заботливый отец. Он справляется с детьми не хуже мамы.

На этот раз он показал одного из малышей, когда тот лежал на животике, делая попытку ползти.

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«У нас самолетик пошел или вертолетик. Очень мы любим это дело, хотим уже ползать скорее. Да, котенок? Да, сынок? Куда ты ползешь? Давай рассказывай», — разговаривал Мондезир за кадром с малышом.

На видео заметно, что мальчика пухлые щечки и длинные реснички. Затылочек протерты, как и у всех детей грудного возраста.

Один из сыновей-близнецов Юлии Ефременковой и Мондезира. Фото: скрин соцсети

Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября. Мальчикам через пару дней исполнится семь месяцев. В маленький день рождения детей Ефременкова и Мондезир раскроют их имена.

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