17-летняя дочка Волочковой привела в дом своего возлюбленного: мама не стала прогонять

Анастасия Волочкова продолжает выступать на сцене. Она не раз оказывалась в центре скандалов. Со временем от нее съехала дочка Ариадна. 17-летняя девушка живет со своим отцом Игорем Вдовиным и его возлюбленной. Однако к маме она приезжает в гости в загородный особняк. В интервью для Тeleprogramma.pro звезда признавалась, что гордится своей самостоятельной наследницей.
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Как рассказала Волочкова, ее дочка любит Францию, выучила язык и очень хочет поступит в Сорбонну. Однако пока она не сделала точный выбор, так как рассматривает еще и МГИМО.
Балерина не исключает, что Ариадна останется в России, так как она состоит в отношениях. Избранником юной особы стал 23-летний молодой человек, к которому Анастасия отнеслась хорошо.
Не так давно дочка звезды привела возлюбленного к матери в особняк. Волочкова взяла и оставила их у себя на ночь.
«У нас с Ариадной прекрасные отношения. Она приехала со своим молодым человеком, мы прекрасно провели время», — пояснила балерина.