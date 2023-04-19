17-летняя дочка Волочковой привела в дом своего возлюбленного: мама не стала прогонять

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Как рассказала Волочкова, ее дочка любит Францию, выучила язык и очень хочет поступит в Сорбонну. Однако пока она не сделала точный выбор, так как рассматривает еще и МГИМО.

Балерина не исключает, что Ариадна останется в России, так как она состоит в отношениях. Избранником юной особы стал 23-летний молодой человек, к которому Анастасия отнеслась хорошо.

Не так давно дочка звезды привела возлюбленного к матери в особняк. Волочкова взяла и оставила их у себя на ночь.