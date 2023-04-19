Нос на пол-лица, два глубоких залома на щеках, сальные волосы: как выглядит Марина Африкантова, когда забывает о фильтрах

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова в последнее время много общается со своей аудиторией в телеграм-канале. Для поклонников она записывает короткие видеообращения, в которых рассказывает, как роскошно проводит время в Дубае. Марина показывает пляжи, на которых отдыхает, магазины, где шопится, и рестораны со вкусной едой.

В телеграм-канале, как известно, нет фильтров, и Марина Африкантова в кадре предстает в естественном виде.

Лицо, как отмечают в Сети, у Марины Африкантовой не без изъянов. Крупный нос на пол-лица, огромные носогубные складки, образующие глубокие заломы на щеках. К тому же, Марина Африкантова не успела помыть голову. Волосы у нее блестят, вероятно, загрязнились и стали сальными.

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