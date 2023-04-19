Рудова в одной футболке не скрыла свои округлые формы: «кнопочки» задорно торчат под тканью

На этот раз Наталья решила пообщаться с поклонниками. Она призналась, что сбегает на море, когда сильно устает. Актриса выложила кадр, на котором позировала на побережье в одной футболке. Она отказалась от лифчика, засветив свою грудь. Куртку звезда повязала на бедра, прикрыв свои изящные прелести.

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