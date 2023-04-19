Рудова в одной футболке не скрыла свои округлые формы: «кнопочки» задорно торчат под тканью

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день». Со временем актриса стала все чаще оголяться перед камерой. В свои 39 лет она держит себя в форме. Блондинка регулярно занимается спортом, а также носит женственные наряды. Она постоянно оказывается в центре мужского внимания.
На этот раз Наталья решила пообщаться с поклонниками. Она призналась, что сбегает на море, когда сильно устает. Актриса выложила кадр, на котором позировала на побережье в одной футболке. Она отказалась от лифчика, засветив свою грудь. Куртку звезда повязала на бедра, прикрыв свои изящные прелести.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что Наталья выглядит соблазнительно. «Какая вы красотка», «А где юбка?», «Вы вообще не носите белье?», «Как эротично смотрится грудь», «Что ха красотка», «Просто глаз не оторвать», — стали писать подписчики.