Севастьянова без лифчика сверкнула прелестями в постели: лишила поклонников дара речи

На этот раз Севастьянова проводит отпуск в Дубае. Она решила оторваться с подругами. Каждый день гимнастка щеголяет в смелых нарядах. А теперь она решила запечатлеться на белоснежной простыне. Чемпионка в жакете на голое тело прилегал на постель. Каролина без лифчика засветила свои прелести, позируя на камеру.

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