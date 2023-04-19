Севастьянова без лифчика сверкнула прелестями в постели: лишила поклонников дара речи

Каролина Севастьянова стала одной из успешных художественных гимнасток в России. Она не раз побеждала на соревнованиях и даже стала олимпийской чемпионкой. Теперь спортсменка регулярно путешествует. Она зачастую предстает в смелых нарядах. В свои 27 лет звезда держит себя в форме, поэтому не стесняется оголяться.
На этот раз Севастьянова проводит отпуск в Дубае. Она решила оторваться с подругами. Каждый день гимнастка щеголяет в смелых нарядах. А теперь она решила запечатлеться на белоснежной простыне. Чемпионка в жакете на голое тело прилегал на постель. Каролина без лифчика засветила свои прелести, позируя на камеру.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. Она взбудоражила подписчиков.
«Какая вы кошечка», «Ой, а без белья — шалунья», «Как роскошно выглядит этот вырез», «Грудь все же увидели», «До чего горячая штучка», — прокомментировали кадры подписчики.