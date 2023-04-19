Стройнит и освежает: Навка в остромодном костюме морковного цвета и кроп-топе появилась на вечеринке певицы Валерии

Примечательно, что певице исполнилось 55 лет. Она закатила праздник в честь своего юбилей. именинница предстала в костюме цвета фуксии. Навка решила быть не менее яркой. Она появилась на вечеринке в костюме морковного цвета с остромодными широкими брюками, а также в кроп-топе. Так совпало, что и Жасмин выбрала брючный костюм, но в цвете Барби.

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