Стройнит и освежает: Навка в остромодном костюме морковного цвета и кроп-топе появилась на вечеринке певицы Валерии

Татьяна Навка уже много лет занимается фигурным катанием. Она успела стать олимпийской чемпионкой. Теперь спортсменка успевает создавать ледовые представления, воспитывать дочку Надежду, а также регулярно посещает светские мероприятия. В этом году она не стала устраивать праздник в честь дня рождения. Однако накануне звезда появилась на вечеринке у Валерии.
Примечательно, что певице исполнилось 55 лет. Она закатила праздник в честь своего юбилей. именинница предстала в костюме цвета фуксии. Навка решила быть не менее яркой. Она появилась на вечеринке в костюме морковного цвета с остромодными широкими брюками, а также в кроп-топе. Так совпало, что и Жасмин выбрала брючный костюм, но в цвете Барби.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Татьяна. Многие отметили, что она выглядит еще моложе и стройнее. «Какие красотки», «Ох, когда тренд захватил всех», «Цветущий вид», «Словно всем по 20 лет», «Просто слов нет! Какой наряд», «Прям праздник цвета», «Как хорошеет Танечка, фигурка на высоте», — стали писать в Сети.