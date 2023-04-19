Валя Карнавал оголила грудь, наклонившись к камере: «сдобные пышки» во всей красе

Валя Карнавал уже стала популярной персоной. Она снимается видео для соцсетей, а также поет. Примечательно, что блондинка стала богатой и знаменитой. Часто она снимается для популярных шоу. Валя носит смелые наряды. Она предпочитает подчеркивать достоинства своей фигуры. За последний год она сильно похудела.
Недавно Валя пережила конфликт с женихом с Сашей Стоуном. Когда они помирились, блогерша стала снова делится новыми роликами. На этот раз она захотела накраситься за три минуты, но в итоге у нее ушло 10 минус. Карнавал в поло и джинсах стала позировать на камеру. Она наклонилась, оголив свою пышную грудь.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она стала еще стройнее. Ее декольте взбудоражило подписчиков. «Ох, какая куколка», «Декольте есть и краситься не нужно», «Тут все внимание на фигуру», «Какие манкие шары», «Ого, какой вид», «И зачем краситься, когда всегда такая красота перед носом», — стали писать в Сети.