Валя Карнавал оголила грудь, наклонившись к камере: «сдобные пышки» во всей красе

Недавно Валя пережила конфликт с женихом с Сашей Стоуном. Когда они помирились, блогерша стала снова делится новыми роликами. На этот раз она захотела накраситься за три минуты, но в итоге у нее ушло 10 минус. Карнавал в поло и джинсах стала позировать на камеру. Она наклонилась, оголив свою пышную грудь.

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