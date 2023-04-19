«Бабуля вся в счастье»: заплаканная певица Слава предстала на руках с новорожденным внуком – тает от любви

Певица Слава поделилась в микроблоге нежнейшими кадрами. Она не на сцене, а дома. На руках у нее младенец, которого певица Слава кормит из бутылочки, при этом чуть не плача от счастья.

Кроха, которого прижимает к себе и нежно целует Слава, - ее новорожденный внук, сын старшей дочери Саши.