«Бабуля вся в счастье»: заплаканная певица Слава предстала на руках с новорожденным внуком – тает от любви

Певица Слава поделилась в микроблоге нежнейшими кадрами. Она не на сцене, а дома. На руках у нее младенец, которого певица Слава кормит из бутылочки, при этом чуть не плача от счастья.
Кроха, которого прижимает к себе и нежно целует Слава, - ее новорожденный внук, сын старшей дочери Саши.
«Даем мамочке отдохнуть! В бутылочке мамочкино молочко. Бабуля вся в счастье», - подписала кадры певица Слава.
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Напомним, певица Слава не так давно впервые стала бабушкой. Ее внук появился на свет 30 марта - две с половиной недели назад. Слава наслаждается новым статусом и с удовольствием нянчится с малышом. Молодой бабуле всего 42 года. Мамой Слава стала в девятнадцать лет.
Певица Слава с внуком. Фото: скрин соцсети