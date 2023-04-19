Даже пупок напоказ: беременная Зепюр Брутян обтянула огромный живот в трикотажном платье в обтяжку — стали видны нюансы

Молодая жена звезды сериалов Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, довольно долго держала в секрете от поклонников беременность. Животик Зепюр Брутян отважилась показать, когда находилась уже на внушительном сроке ожидания малыша.

Судя по всему, наследник звездной пары появится на свет уже совсем скоро. А пока Зепюр Брутян наслаждается статусом будущей мамы и с удовольствием демонстрирует окружающим, как меняются ее формы.

Несмотря на беременность, которая предполагает ношение просторных нарядов, Зепюр Брутян выбирает обтягивающую одежду. В микроблоге будущая мама поделилась снимком, на котором предстала в трикотажном платье бежевого оттенка, которое туго обтянуло ее животик.

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