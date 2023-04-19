«Цвет настроения черный»: Марина Африкантова из «Дома-2» похвасталась маникюром и педикюром в стиле нуар

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова обожает ухаживать за собой и приводить в порядок свое тело, лицо, руки и ногти.

Марина Африкантова регулярно посещает мастера маникюра и педикюра и всегда потом показывает поклонникам, как преобразились ее руки и ноги после манипуляций.

На этот раз Марина Африкантова выбрала довольно агрессивный цвет для ногтей — черный. Она сделала маникюр и педикюр в стиле нуар.

Судя по всему, Марина Африкантова осталась довольна тем, какими на время стали ее ноготки на руках и ногах.

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