«Мы всегда избегали текстов про расставание»: Подольская сделала заявление - звездная пара спела про разрыв

Певица Наталья Подольская и ее муж, известный музыкант Владимир Пресняков вместе уже практически восемнадцать лет. Их союз считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

И тем не менее, у супругов есть некие опасения, что их брак может оказаться под угрозой. Так, например, Наталья Подольская объяснила, что из суеверия не позволила Владимиру Преснякову сольно записать песню «Почему Небо Плачет». Оказывается, сингл про расставание. А такие тексты Подольская и Пресняков не приветствуют, вероятно, боясь притянуть плохое в свою жизнь.

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