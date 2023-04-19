Бузова в платье-тряпице с голой грудью появилась на светском рауте: взбудоражила публику видом своих «персиков»

На этот раз Ольга отправилась на премию журнала MODA topical. Она предстала на публике в черном платье в пол с откровенным декольте. Телеведущая решила блеснуть своими прелестями. Она красовалась перед камерами, едва прикрыв сокровенное. Ткань лишь слегка прикрыла ее бедра. Бузова призналась, что специально выбирала лук для мероприятия.

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