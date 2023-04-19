Бузова в платье-тряпице с голой грудью появилась на светском рауте: взбудоражила публику видом своих «персиков»

Ольга Бузова уже давно прославилась. Она продолжает вести передачи, а также дает концерты. В свои 37 лет артистка старается следить за фигурой. Она не скрывает, что поправилась. При этом блондинка занимается спортом и не перестает демонстрировать свои формы в смелых нарядах. Звезда любит привлекать к себе внимание.
На этот раз Ольга отправилась на премию журнала MODA topical. Она предстала на публике в черном платье в пол с откровенным декольте. Телеведущая решила блеснуть своими прелестями. Она красовалась перед камерами, едва прикрыв сокровенное. Ткань лишь слегка прикрыла ее бедра. Бузова призналась, что специально выбирала лук для мероприятия.
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Поклонники разделились на два лагеря. Одни подвергли звезду критике, а другие восхитились ее образом. «Осталось только голой ходить», «Образ просто обалденный», «Платье уродливое, как в одном лифчике», «Оля, оденься уже! Удиви нас», «Тут вообще нет загадки», «Показала все свои персики», — стали писать подписчики.