Ненавидящий россиян Анатолий Белый не хочет отказываться от наград РФ

Сбежавший из России актер Анатолий Белый постоянно нелицеприятно высказывается в адрес своих соотечественников. Осевший в Израиле артист постоянно поливает помоями россиян в сложный период для нашей страны.

При этом отказываться от российских наград артист не хочет.

«Не буду кривить душой — когда присвоили звание, мне было приятно, потому что это оценка моей честной работы. Я не перечеркиваю прошлое, не собираюсь отказываться от звания заслуженного артиста», — заявил он.

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