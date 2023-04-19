«Ты же маленький совсем, я забываю»: Лиза Арзамасова устроила беседу с годовалым сыном, лежа на полу в загородном доме

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она продолжает строить карьеру. Недавно Лиза даже снялась в продолжении ситкома «Папины дочки». Также она успевает выходить в свет. Артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. Пара растит сына Льва, которому уже один год. Свободное время звезда посвящает малышу.
Примечательно, что на этот раз Лиза уехала за город. Она поделилась кадрами из дома с камином. Актриса без макияжа прилегла на пол. Рядом с ней лежал сын. Она общалась с ним, хотя мальчик давал невнятные ответы. Арзамасова делала вид, что его понимает.
«Правильно, я бы тоже так сказала. А потом что было? Вы потом созвонились. Ну да, какой звонок. Ты же маленький совсем, я забываю», – говорила звезда.
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Также Лиза засняла собак. Как оказалось, у них с Ильей несколько домашних питомцев. Поклонники восхитились кадрами. «Какая милота», «Это круто, как хорошо вы с ним общаетесь», «Мальчик словно вас понимает», «Классная вы мама», «Ну прям сладкий ребенок, «Как уютно у вас дома», — стали писать подписчики.