«Ты же маленький совсем, я забываю»: Лиза Арзамасова устроила беседу с годовалым сыном, лежа на полу в загородном доме

Примечательно, что на этот раз Лиза уехала за город. Она поделилась кадрами из дома с камином. Актриса без макияжа прилегла на пол. Рядом с ней лежал сын. Она общалась с ним, хотя мальчик давал невнятные ответы. Арзамасова делала вид, что его понимает.

«Правильно, я бы тоже так сказала. А потом что было? Вы потом созвонились. Ну да, какой звонок. Ты же маленький совсем, я забываю», – говорила звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».