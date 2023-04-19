По-летнему в шортиках: Галкин* показал, как двойняшки Лиза и Гарри ходят в школу в Израиле — согнулись под тяжестью рюкзаков

Весна всегда становилась особенно насыщенной событиями в жизни Аллы Пугачевой. Недавно она отпраздновала свой день рождения. Певица провела время с близкими. А вот муж Максим Галкин* находился в другой стране на гастролях. Однако 19 апреля юморист вернулся в Израиль. Он воссоединился с семьей.
С утра супруг Примадонны решил проводить детей в школу. Певица сняла трогательное видео. Гарри уже дорос до отцовского плеча. Он предстал в футболке и шортах. За его плечами был рюкзак. Мальчик согнулся под его тяжестью. Лиза в свою очередь надела брюки скинни и кепку.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Семейка! Наконец-то воссоединилась!» — отметила Алла Борисовна
«Мы идем в школу!» — заявила Гарри.
«Будем учится!» — объявила Лиза.
Поклонники были восхищены тем, как выросли двойняшки. Многие пришли в восторг от того, как они выросли. «Прекрасные, замечательные, скромные детки. Такие светлые, милые», «Что ваши детки, что дети Кристины Орбакайте, так хорошо воспитаны, одно удовольствие смотреть», «Ой, по деткам сразу видно, что в израильскую школу ходят! Эти футболки и бутылочки в рюкзаках», «Красивые и счастливые», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды