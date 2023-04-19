По-летнему в шортиках: Галкин* показал, как двойняшки Лиза и Гарри ходят в школу в Израиле — согнулись под тяжестью рюкзаков

С утра супруг Примадонны решил проводить детей в школу. Певица сняла трогательное видео. Гарри уже дорос до отцовского плеча. Он предстал в футболке и шортах. За его плечами был рюкзак. Мальчик согнулся под его тяжестью. Лиза в свою очередь надела брюки скинни и кепку.

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