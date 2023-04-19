Анджелина Джоли схлестнется с Хэлли Берри в новом боевике

Обладательницы «Оскара» Анджелина Джоли и Хэлли Берри снимутся вместе в новом боевике Maude v Maude («Мод против Мод») от Warner Bros.
В западной прессе сообщается, что множество киностудий боролось за этот проект. При этом никаких подробностей о сюжете нет, кроме того, что будет триллер в стиле «Бонд против Борна».
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Режиссером назначена Розанна Лян, снявшая хоррор-боевик «Воздушный бой» 2020 года с Хлоей Грейс Морец. Сценарий пишет Скотт Мосье, работавший над фильмами «Клерки» и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар».
Неужели мы увидим эпичную битву Джоли и Берри на экране?
По материалам издания Deadline