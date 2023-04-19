Анджелина Джоли схлестнется с Хэлли Берри в новом боевике

Обладательницы «Оскара» Анджелина Джоли и Хэлли Берри снимутся вместе в новом боевике Maude v Maude («Мод против Мод») от Warner Bros.

В западной прессе сообщается, что множество киностудий боролось за этот проект. При этом никаких подробностей о сюжете нет, кроме того, что будет триллер в стиле «Бонд против Борна».

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