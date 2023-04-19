Футболист Неймар станет отцом во второй раз

18 апреля бразильская звезда футбола Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди объявили, что ждут ребенка. Пара поделилась милыми фотографиями, на которых 31-летний спортсмен обнимает и целует животик 29-летней звезды соцсетей.
«Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твой приход и знаем, что ты здесь, чтобы завершить нашу любовь, сделать наши дни намного счастливее, — написали влюбленные, обращаясь к будущему малышу. – Ты собираешься присоединиться к прекрасной семье с братом, бабушкой и дедушкой, дядями и тетями, которые уже очень тебя любят! Приходи скорее, малыш, мы ждем тебя!»
Неймар и Бруна Бьянкарди ждут ребенка. Фото: соцсети
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Добавим, что для Неймара это будет второй ребенок. У него уже есть 12-летний сын от бывшей девушки Каролины Дантос. Узами брака со своими возлюбленными футболист себя связывать не спешит.
Неймар и Бруна начали встречаться в 2021 году. В августе 2022-го они ненадолго расстались, а затем помирились и, видимо, не зря.