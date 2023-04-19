Футболист Неймар станет отцом во второй раз

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Добавим, что для Неймара это будет второй ребенок. У него уже есть 12-летний сын от бывшей девушки Каролины Дантос. Узами брака со своими возлюбленными футболист себя связывать не спешит.

Неймар и Бруна начали встречаться в 2021 году. В августе 2022-го они ненадолго расстались, а затем помирились и, видимо, не зря.