Скоро рожать — живот огромный! Беременная Зепюр Брутян надела платье в рубчик, утянув фигуру

Скоро рожать — живот огромный! Беременная Зепюр Брутян надела платье в рубчик, утянув фигуру

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: личный архив

Жена Павла Прилучного похвасталась раздавшейся талией.

Мечта Павла Прилучного вот-вот исполнится: актер из сериала «Желтый глаз тигра» всегда хотел иметь большую семью. Его бывшая жена Агата Муцениеце не собиралась рожать третьего ребенка, отношения у пары не задались. Спасти брак супруги не смогли даже ради двоих общих детей. Зато с новой женой у «мажора» все складывается как по нотам. Зепюр Брутян вот-вот подарит мужу долгожданного ребенка. Судя по свежим фото, актриса глубоко беременна — еще чуть-чуть и рожать.

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Зепюр Брутян показала большой животик. Фото: личный архив

Зепюр примерила бежевое платье-лапшу в рубчик, подчеркнув раздавшуюся талию и большой животик.

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