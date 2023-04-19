Скоро рожать — живот огромный! Беременная Зепюр Брутян надела платье в рубчик, утянув фигуру

Мечта Павла Прилучного вот-вот исполнится: актер из сериала «Желтый глаз тигра» всегда хотел иметь большую семью. Его бывшая жена Агата Муцениеце не собиралась рожать третьего ребенка, отношения у пары не задались. Спасти брак супруги не смогли даже ради двоих общих детей. Зато с новой женой у «мажора» все складывается как по нотам. Зепюр Брутян вот-вот подарит мужу долгожданного ребенка. Судя по свежим фото, актриса глубоко беременна — еще чуть-чуть и рожать.

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