Нельзя присесть: Пугачева гонит Галкина* на гастроли

Уехавшие из России Алла Пугачева и признанный в РФ иноагентом Максим Галкин живут в Израиле. Юморист отчаянно зарабатывает деньги, ездя по миру с гастролями.

У Галкина* больше нет рекламных контрактов, да и работу на Первом канале он потерял. Теперь приходится оббивать пороги концертных залов, поливая помоями свою страну.

Максим выложил в соцсетях видео, на котором видно, как он воссоединился с семьей. Однако закадровый голос Примадонны все расставил на свои места.

«Давай обратно на гастроли», — заявила она.

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