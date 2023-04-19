«Детей спозаранку в школу, а сама дремать?»: Пугачева торопила Гарри и Лизу — на каникулах насидятся

Алла Пугачева не смогла скрыть своей радости от того, что ее дети идут в школу. Судя по геолокации Примадонна с шоуменом Максимом Галкиным* обосновалась в Тель-Авиве. В своем микроблоге тот поделился свежими кадрами, запечатлев, как их с Аллой дети ранним утром собираются на занятия. У Гарри и Лизы довольно большие рюкзаки. Учиться им осталось недолго — скоро летние каникулы. Еще успеют насидеться дома. А пока Примадонна наслаждается утренней тишиной, можно и второй сон досмотреть.
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Максим Галкин* отправил детей Гарри и Лизу в школу. Фото: личный архив
«Детей спозаранку в школу, а сама дремать?», «Бедные дети, в такую рань куда-то еще идти надо», «Прикольная у них школьная форма, у Гарри — шортики, у Лизы — брючки и футболка», «Рюкзаки больше детей, еле прут», «Тяжелые портфели... Лиза такая малюська, папаша помог бы», — пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.