«Детей спозаранку в школу, а сама дремать?»: Пугачева торопила Гарри и Лизу — на каникулах насидятся

Алла Пугачева не смогла скрыть своей радости от того, что ее дети идут в школу. Судя по геолокации Примадонна с шоуменом Максимом Галкиным* обосновалась в Тель-Авиве. В своем микроблоге тот поделился свежими кадрами, запечатлев, как их с Аллой дети ранним утром собираются на занятия. У Гарри и Лизы довольно большие рюкзаки. Учиться им осталось недолго — скоро летние каникулы. Еще успеют насидеться дома. А пока Примадонна наслаждается утренней тишиной, можно и второй сон досмотреть.

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