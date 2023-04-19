Лиза — с белокурой косой и в кепке, а Гарри — в шортах: дети Пугачевой с рюкзаками вышли в школу на рассвете

Похоже, что Алла Пугачева все-таки нашла в Тель-Авиве школу для девятилетних двойняшек Гарри и Лизы. Максим Галкин* поделился в своем микроблоге свежими кадрами, запечатлев, как их с Аллой дети собираются на занятия. Школьная форма у двойняшек, надо признать, необычная. Лизе мама утром заплела косу, на голове у нее красовалась розовая бейсболка. Дочка шоумена примерила белую футболку и темные брюки. Гарри и вовсе был в футболке и шортах. Брат и сестра прихватили с собой тяжелые рюкзаки. В школу Примадонна отправила детей чуть ли не на рассвете.

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