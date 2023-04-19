«Ничего не забыли?»: 74-летняя Пугачева выпроводила двойняшек Гарри и Лизу в школу — голос крепкий, совсем не хриплый

«Ничего не забыли?»: 74-летняя Пугачева выпроводила двойняшек Гарри и Лизу в школу - голос крепкий, совсем не хриплый

Дети Аллы Пугачевой — двойняшки Гарри и Лиза. Фото: личный архив

Двойняшки с большими рюкзаками суетились у парадного крыльца, собираясь на занятия.

Шоумен Максим Галкин* поделился свежими кадрами в своем микроблоге, на которых его запечатлели с двойняшками Гарри и Лизой. Дети Примадонны собирались в школу. Все-таки Алла Борисовна нашла в Тель-Авиве учебное заведение для своих наследников. Раньше они учились в подмосковной элитной гимназии. Однако после того, как Примадонна перебралась в Израиль с семьей, ей пришлось подыскать детям другую школу.

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«Ничего не забыли?» — спросила у детей Алла.

«Нет!» — ответил Гарри

«Семейка, наконец-то воссоединилась», — подметила Пугачева.

«Мы идем в школу, будем учиться», — добавил Гарри.

«Я бы тоже в школу пошел», — заверил Максим.

«Ну, конечно, давай на гастроли иди», — со смехом отчитала мужа Алла.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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