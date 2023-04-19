«Ничего не забыли?»: 74-летняя Пугачева выпроводила двойняшек Гарри и Лизу в школу — голос крепкий, совсем не хриплый

Шоумен Максим Галкин* поделился свежими кадрами в своем микроблоге, на которых его запечатлели с двойняшками Гарри и Лизой. Дети Примадонны собирались в школу. Все-таки Алла Борисовна нашла в Тель-Авиве учебное заведение для своих наследников. Раньше они учились в подмосковной элитной гимназии. Однако после того, как Примадонна перебралась в Израиль с семьей, ей пришлось подыскать детям другую школу.

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