«Ничего не забыли?»: 74-летняя Пугачева выпроводила двойняшек Гарри и Лизу в школу — голос крепкий, совсем не хриплый

Шоумен Максим Галкин* поделился свежими кадрами в своем микроблоге, на которых его запечатлели с двойняшками Гарри и Лизой. Дети Примадонны собирались в школу. Все-таки Алла Борисовна нашла в Тель-Авиве учебное заведение для своих наследников. Раньше они учились в подмосковной элитной гимназии. Однако после того, как Примадонна перебралась в Израиль с семьей, ей пришлось подыскать детям другую школу.
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«Ничего не забыли?» — спросила у детей Алла.
«Нет!» — ответил Гарри
«Семейка, наконец-то воссоединилась», — подметила Пугачева.
«Мы идем в школу, будем учиться», — добавил Гарри.
«Я бы тоже в школу пошел», — заверил Максим.
«Ну, конечно, давай на гастроли иди», — со смехом отчитала мужа Алла.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.