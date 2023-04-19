«Не начинать ничего нового»: Лера Кудрявцева дала свой астропрогноз на 20 апреля

Известная телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новости от астрологов на период конца апреля и начала мая. И дала собственные советы, как стоит вести себя под влиянием небесных тел.

«20 апреля будет солнечное затмение. И в этот же день новолуние. Затмение очень сильно влияет на настроение. Колбасит многих. Меня тоже. Но надо просто подождать, не начинать ничего нового до конца недели. Но самое главное — успокоиться, не поддаваться на провокации, найти внутренний дзен», — пишет телезвезда в Telegram.

«И сейчас еще многие будут стремиться что-то доказывать, кто здесь главный босс, навязывание своей воли остальным. Это тоже влияние планет. Игнорируем у других, а у себя — замечаем и отменяем эту фигню. Взаимоуважение и честность, вот что самое главное. А не вот это все....»

«Пишут, что будет коридор затмений до 5 мая, но это не так. Лунное затмение 5 мая будет слабым, так что не придумывайте всякие там судьбоносные перемены и кармические влияния. В каком-то смысле каждый день — это «коридор затмений», именно наши ежедневные решения меняют судьбу, каждое мгновение имеет значение».