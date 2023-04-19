Умилительные фото с новой семьей: бывший муж Настасьи Самбурской стал папой

Стало известно, что у экс-избранника актрисы Настасьи Самбурской родился первенец.

Мальчика назвали красивым именем Марсель. Отметим, что сына Кириллу Дыцевичу родила артистка Кристина Вайнас, с которой знаменитость тайно обручился в прошлом году.

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