Умилительные фото с новой семьей: бывший муж Настасьи Самбурской стал папой

Кирилл Дыцевич и Настасья Самбурская

Кирилл Дыцевич и Настасья Самбурская. Фото: соцсети 

Кирилл Дыцевич показал, как выглядит его ребенок.

Стало известно, что у экс-избранника актрисы Настасьи Самбурской родился первенец.

Мальчика назвали красивым именем Марсель. Отметим, что сына Кириллу Дыцевичу родила артистка Кристина Вайнас, с которой знаменитость тайно обручился в прошлом году.

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«Мы от всей души поздравляем молодых родителей, желаем Марселю расти здоровым, крепким и счастливым малышом, а Кириллу и Кристине наслаждаться новым этапом в жизни, чтобы все так и продолжалось — легко и в радости», — написали поклонники актера в социальной сети.

Кирилл Дыцевич с женой и сыном. Фото: соцсети

Напомним, ранее Кирилл Дыцевич состоял в браке с коллегой Настасьей Самбурской. Вместе артисты были в браке неделю. А потом они ждали несколько месяц развод.

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