«Это лучшая инвестиция»: Мария Погребняк купила квартиру в Дубае за 30 миллионов рублей

Жена футболиста Павла Погребняка – Мария Погребняк – похвасталась приобретением квартиры в Дубае.

Звездный продюсер рассказала, что купила недвижимость в ОАЭ. Стоимость квартиры составила 30 миллионов рублей.

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