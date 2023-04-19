«Это лучшая инвестиция»: Мария Погребняк купила квартиру в Дубае за 30 миллионов рублей

Жена футболиста Павла Погребняка – Мария Погребняк – похвасталась приобретением квартиры в Дубае.
Звездный продюсер рассказала, что купила недвижимость в ОАЭ. Стоимость квартиры составила 30 миллионов рублей.
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«Поздравьте меня! Я купила квартиру в Дубае! В новом районе Dubai Creek Harbour, который полностью строит главный застройщик Emaar. Это лучшая инвестиция!», – написала в своем микроблоге блондинка.
К слову, Мария взяла квартиру на этапе строительства. Знаменитость получит ключи от квартиры в Дубае только в 2027 году. Мария Погребняк планирует продать элитную недвижимость.
«Чтобы я смогла сдавать или в целях перепродажи. Ключи я получу только в 2027 году», – добавила Погребняк.
Напомним, ранее Агата Муцениеце показала свой загородный особняк за 20 миллионов рублей.