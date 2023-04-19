«Многие переживают»: Ксения Бородина пойдет учиться в МГУ

Пока телеведущая не знает, удастся ли ей монетизорвать новое хобби. Но она точно не собирается продавать неграмотно составленный марафон.

«Многие переживают, мол, доверились мне, решили подписаться, а я возьму и начну продвигать марафон. Ребят, никакого марафона не будет! Темой психологии я занимаюсь, потому что мне это интересно. Я учусь, в сентябре буду в МГУ поступать. Надеюсь, что все получится. Возможно, в дальнейшем это превратится в монетизацию. Может быть, я буду рассматривать это как часть своей работы», – отметила Бородина в личном микроблоге.

Напомним, ранее Ксения Бородина заявила, что хочет выйти замуж в третий раз.