«Многие переживают»: Ксения Бородина пойдет учиться в МГУ

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что собирается поступать в МГУ.
40-летняя ведущая шоу «Дом-2» хочет стать психологом.
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Подписчики заподозрили Ксению в подготовке продаж марафона. Однако Бородина опровергла домыслы. Ксения рассказала, что изучает психологию для себя. Однако она собирается пройти профессиональное обучение в ВУЗе.
Пока телеведущая не знает, удастся ли ей монетизорвать новое хобби. Но она точно не собирается продавать неграмотно составленный марафон.
«Многие переживают, мол, доверились мне, решили подписаться, а я возьму и начну продвигать марафон. Ребят, никакого марафона не будет! Темой психологии я занимаюсь, потому что мне это интересно. Я учусь, в сентябре буду в МГУ поступать. Надеюсь, что все получится. Возможно, в дальнейшем это превратится в монетизацию. Может быть, я буду рассматривать это как часть своей работы», – отметила Бородина в личном микроблоге.
Напомним, ранее Ксения Бородина заявила, что хочет выйти замуж в третий раз.