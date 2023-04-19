«Лицо стало слишком изможденным»: Анна Калашникова вспомнила неудачную пластическую операцию

Исполнительница Анна Калашникова рассказала о своих пластических операциях.
Артистка призналась, что благодаря массажу похудела на четыре килограмма.
«Буду чаще ходить на массаж. Хотя я и так не халтурю, два раза в неделю посещаю массажный кабинет, благодаря чему похудела на четыре килограмма, нахожусь сейчас в своей идеальной форме», – отметила Калашникова.
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К слову, в свое время Калашникова прибегала к более радикальным методам похудения. Хирургическое вмешательство сильно изменило лицо знаменитости. А с последствиями этой процедуры Калашникова борется до сих пор.
«Помню, был бум на удаление комков Биша. Все мои подруги мечтали об идеальных скулах. Ну и я их послушала, сделала операцию. Щечки пропали, но лицо стало слишком изможденным, пришлось восполнять потерянный объем филлерами. И приходится теперь периодически повторять инъекции филлеров, чтобы личико выглядело молодо, чтобы не было провалов в области щек», – рассказала Анна в беседе с kp.ru.
Напомним, ранее певица Алсу призналась, что часто прибегает к «уколам красоты».