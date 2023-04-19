«Лицо стало слишком изможденным»: Анна Калашникова вспомнила неудачную пластическую операцию

Исполнительница Анна Калашникова рассказала о своих пластических операциях.

Артистка призналась, что благодаря массажу похудела на четыре килограмма.

«Буду чаще ходить на массаж. Хотя я и так не халтурю, два раза в неделю посещаю массажный кабинет, благодаря чему похудела на четыре килограмма, нахожусь сейчас в своей идеальной форме», – отметила Калашникова.

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К слову, в свое время Калашникова прибегала к более радикальным методам похудения. Хирургическое вмешательство сильно изменило лицо знаменитости. А с последствиями этой процедуры Калашникова борется до сих пор.