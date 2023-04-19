«Густо наращенные ресницы и перекаченные губы»: Анна Семенович рассказала, что мешает девушкам привлечь достойного мужчину

Исполнительница Анна Семенович заявила, что пришла к своему собственному стилю и больше не боится показать себя настоящей.

Семенович призвала девушек не следовать стандартам красоты. Анна Семенович считает, что не всегда яркий макияж может привлечь будущего ухажера.

«Нам кажется, что мужчины любят яркий макияж, густо наращенные ресницы и перекаченные губы. Но это не так, все «пере» – это неуверенность в себе и комплексы. Многие девочки прячутся за всей этой мишурой, скрывая себя от мира и поэтому притягивают в свое поле таких же мужчин! Эти мужчины тоже играют в прятки с миром и с собой. Получается пара людей, которые все время носят маски», – отметила Семенович.

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