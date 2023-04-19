Ради миллиардов готов жить даже с 90-летней: Прохор Шаляпин рассказал о своем идеале женской красоты

Исполнитель Прохор Шаляпин рассказал, с какой женщиной он готов строить отношения.

Отметим, что Шаляпин несколько раз заводил романы с избранницами, которые были старше его. К слову, разница в возрасте и морщины совсем не пугают Прохора. 39-летний артист готов потерпеть недостатки возлюбленной. Главное в женщине, по мнению Прохора Шаляпина, – ее миллиарды.

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