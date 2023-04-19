Ради миллиардов готов жить даже с 90-летней: Прохор Шаляпин рассказал о своем идеале женской красоты

Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин. Фото: соцсети 

Артиста не смущает разница в возрасте между влюбленными.

Исполнитель Прохор Шаляпин рассказал, с какой женщиной он готов строить отношения.

Отметим, что Шаляпин несколько раз заводил романы с избранницами, которые были старше его. К слову, разница в возрасте и морщины совсем не пугают Прохора. 39-летний артист готов потерпеть недостатки возлюбленной. Главное в женщине, по мнению Прохора Шаляпина, – ее миллиарды.

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«К успеху пока придешь, уже 90. Вот она красавица, выглядит на 90, зато миллиарды. А что же мне? Я с удовольствием смирюсь с этими небольшими недостатками в виде ботокса и лет», – поделился артист в беседе 5-tv.ru.

Напомним, ранее другой артист Григорий Лепс назвал баснословную сумму, за которую готов выступать на праздниках.

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