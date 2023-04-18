Ирина Шейк в шортиках и лифчике запечатлелась в ванной комнате: сверкнула своими упругими «мячиками» 

Ирина Шейк уже давно прославилась на весь мир. Она регулярно появляется на модных показах. Российская красавица дружит со многими кутюрье. В свои 37 лет она держит себя в форме. Ирина рассталась с Брэдли Купером, но не остается без мужского внимания. Недавно она приехала на фестиваль «Коачелла», где к ней проявил симпатию Леонардо Ди Каприо.
На этот раз Шейк решила подлиться новыми фото с фестиваля. С каждым разом ее наряды становятся все откровеннее. Модель запечатлелась в ванной комнате с маской на лице. Она была в шортиках и черном лифчике. Ирина оголила свой пресс и засветила упругую шарообразную грудь. Она лишь вечерами надевала тунику, а днем хвасталась декольте.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы потрясающая!», «Покорительница мужчин», «Шикарное селфи», «Просто богиня», «Она еще будет с самым крутым мужиком», «Грудь как красиво смотрится», «Ну и кто скажет, что ей больше 20?» — стали писать в Сети.