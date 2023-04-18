Ирина Шейк в шортиках и лифчике запечатлелась в ванной комнате: сверкнула своими упругими «мячиками» 

На этот раз Шейк решила подлиться новыми фото с фестиваля. С каждым разом ее наряды становятся все откровеннее. Модель запечатлелась в ванной комнате с маской на лице. Она была в шортиках и черном лифчике. Ирина оголила свой пресс и засветила упругую шарообразную грудь. Она лишь вечерами надевала тунику, а днем хвасталась декольте.

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