Любовница Тимати разделась в бане, прикрыв свои «аппетитки» вениками: слишком пикантное зрелище

Тимати уже давно стал известным рэпером, а также бизнесменом. Он продолжает создавать новые рестораны. Артист остается завидным женихом. Однако уже больше года он строит отношения с молодой моделью Валей Ивановой. Они вместе ездят в отпуск и появляется на светских мероприятиях. Но о свадьбе речи пока не идет.
18 апреля Валя решила посетить баню. Она полностью разделась, не пряча свои женственные формы. Модель едва прикрыла грудь и бедра. Она схватила веники, которые прижала к телу. Возлюбленная Тимати подняла ногу, продемонстрировав свои рельефные мышцы. Она была макияжа и с мокрыми волосами.
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Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Многие осудили Иванову за смелые кадры. Некоторые продолжают ее сравнивать с Ириной Шейк. «В чем прикол фото голышом?», «Волочкова, ты ли это?», «Фотки классные. Она косит под Ирину?», «Уже раздевается, что живот прячет», — стали писать подписчики.