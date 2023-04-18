«Грудь обнажена! Какой срам»: Бузова в эффектном платье пошалила с Биланом на премии, устроив горячие танцы

На этот раз Ольга отправилась на премию журнала MODA topical. Она облачилась в черное платье в пол с откровенным декольте и оголенным животом. Артистка обнажила свою грудь. Она решила подчеркнуть свои формы. На премии Бузова встретила Диму Билана.

Она стали вместе обниматься и танцевать. Когда телеведущая повернулась к нему спиной, он спустился вниз и провел руками по ее бедрам. Весь зал наблюдал за их весельем.

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