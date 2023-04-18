«Грудь обнажена! Какой срам»: Бузова в эффектном платье пошалила с Биланом на премии, устроив горячие танцы

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных персон в России. Артистка продолжает вести концерты и сниматься для популярных шоу. В свои 37 лет она также старается следить за фигурой. То и дело телеведущая ходит в спортзал. А на публике звезда щеголяет в смелых образах.
На этот раз Ольга отправилась на премию журнала MODA topical. Она облачилась в черное платье в пол с откровенным декольте и оголенным животом. Артистка обнажила свою грудь. Она решила подчеркнуть свои формы. На премии Бузова встретила Диму Билана.
Она стали вместе обниматься и танцевать. Когда телеведущая повернулась к нему спиной, он спустился вниз и провел руками по ее бедрам. Весь зал наблюдал за их весельем.
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Поклонники были удивлены такому исходу событий. «Платье, конечно, убойное», «А Димка то, шалун», «Образ шикарный», «Мне почему-то стыдно», «А они хорошая пара», «Грудь обнажена! Какой срам», «Ну неожиданно», «Кажется они сошлись в настроении», — стали писать пользователи Сети.